Yungblud infiamma Bergamo | una notte di Halloween indimenticabile alla Chorus Life Arena
Bergamo. Un’esplosione di energia, emozione e libertà. Così si può riassumere l’unica data italiana dell’“ Idols World Tour 2025 ” di Yungblud, andata in scena venerdì 31 ottobre alla Chorus Life Arena di Bergamo. Una serata di Halloween che ha trasformato la città in un tempio del rock alternativo. Il cantautore britannico Dominic Richard Harrison, alias Yungblud, è salito sul palco poco dopo le 21.30, accolto da un boato del pubblico. In apertura, i Palaye Royale e i Weathers avevano già scaldato la platea con set esplosivi, in perfetta sintonia con il tono della serata. Poi è arrivato lui, salutando l’Italia, Bergamo e dettando i ritmi del suo spettacolo con un coinvolgimento del pubblico fuori dall’ordinario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
YUNGBLUD in concerto a Bergamo per la notte di Halloween [Scaletta e Info] - Yungblud arriva live questa sera, venerdì 31 ottobre 2025 nella notta di Halloween, alla Choruslife Arena di Bergamo. Scrive newsic.it
Yungblud a Bergamo, rock nella notte di Halloween - Yungblud è atteso, la notte di Halloween, venerdì 31 ottobre, alla ChorusLife Arena, nell’unica data italiana, già sold out, del suo tour mondiale. Riporta bergamo.corriere.it
YUNGBLUD in concerto a Bergamo: partecipa all'estrazione finale dei biglietti per il concerto del 31 ottobre al Choruslife Arena - Vuoi ricevere due biglietti per il concerto di YUNGBLUD del 31 ottobre 2025 a Bergamo - Scrive virginradio.it