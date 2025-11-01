Yungblud infiamma Bergamo | una notte di Halloween indimenticabile alla Chorus Life Arena

Bergamo. Un’esplosione di energia, emozione e libertà. Così si può riassumere l’unica data italiana dell’“ Idols World Tour 2025 ” di Yungblud, andata in scena venerdì 31 ottobre alla Chorus Life Arena di Bergamo. Una serata di Halloween che ha trasformato la città in un tempio del rock alternativo. Il cantautore britannico Dominic Richard Harrison, alias Yungblud, è salito sul palco poco dopo le 21.30, accolto da un boato del pubblico. In apertura, i Palaye Royale e i Weathers avevano già scaldato la platea con set esplosivi, in perfetta sintonia con il tono della serata. Poi è arrivato lui, salutando l’Italia, Bergamo e dettando i ritmi del suo spettacolo con un coinvolgimento del pubblico fuori dall’ordinario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

