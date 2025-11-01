Yuasa Battery Petkov | Ho visto di cosa è capace il nostro pubblico

E’ arrivato a Grottazzolina con i galloni di vice capitano della nazionale argento mondiale, seconda solo alla straordinaria Italia di Ferdinando De Giorgi. Parliamo di uno egli arrivi di lusso della Yuasa Battery Grottazzolina edizione 2025-2026 ovvero Iliya Petkov, centrale di grande potenza ma anche dal sorriso avvolgente che ha subito aperto un feeling importante con l’Italia (è la sua prima esperienza nel nostro paese) e con Grottazzolina in particolare. "Sono felice di essere qui – sottolinea Petkov – a Grottazzolina i ragazzi mi hanno accolto benissimo, con grande calore e sincerità. Mi sento realmente nel posto giusto in questa prima esperienza in Superlega e sono estremamente grato per tutto questo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Yuasa Battery. Petkov: "Ho visto di cosa è capace il nostro pubblico»

Approfondisci con queste news

DOMENICA SI TORNA ALLA KIOENE ARENA, SFIDA IN PROGRAMMA CON GROTTAZZOLINA! Yuasa Battery Grottazzolina Domenica 2 Novembre 2025 ? Ore 17.00 ? Kioene Arena ? Biglietti disponibili su Vivaticket #DNAbianconero #PiùDiUna - facebook.com Vai su Facebook

Yuasa Battery. Petkov: "Ho visto di cosa è capace il nostro pubblico» - anche con un pullman organizzato dagli skapigliati e Petkov sarà li ad attenderli con il suo sorriso. Si legge su sport.quotidiano.net

Iliya Petkov: «A Padova per centrare il primo successo di campionato» - Il centrale bulgaro in forza alla Yuasa Battery carica i suoi in vista della trasferta di campionato, che giunge dopo l'infrasettimanale di Cisterna valsa il primo punto di stagione ... Si legge su cronachefermane.it

Yuasa Battery, il rammarico è enorme - Subito break Yuasa nel secondo set, Lanza trova addirittura un punto in palleggio ma Tatarov e due muri consecutivi di Petkov fanno 6- Come scrive corrierenews.it