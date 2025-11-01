Yildiz fermo ai box Vardy dal 1' | le probabili formazioni di Cremonese-Juventus
Un affaticamento al ginocchio per via del sovraccarico di lavoro: questo il bollettino di Kenan Yildiz, numero 10 bianconero, che rimarrà alla Continassa e non prenderà parte alla partita contro la Cremonese. Una scelta, quella di Luciano Spalletti, che punta a preservare il talento turco in vista degli appuntamenti di Champions. Nella Juventus rimane ai box anche Kelly. Nicola punta su Vardy per l'attacco (favorito nel ballottaggio con Sanabria), mentre Baschirotto guida la difesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
