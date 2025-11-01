XBOXONE Moonlight per Xbox si aggiorna alla versione 1.178 | Miglioramenti alla fluidità e al decoder video

La libreria si arricchisce di un nuovo titolo per gli appassionati di game streaming! Moonlight per Xbox, il porting non ufficiale che permette di giocare in streaming dal proprio PC (tramite GeForce Experience o Sunshine) sulla console Microsoft, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento. La versione 1.17.8, rilasciata da TheElixZammuto, introduce ottimizzazioni promettenti sotto il cofano. Cos’è Moonlight per Xbox? Per chi non lo conoscesse, Moonlight per Xbox è un’applicazione UWP che porta la funzionalità di Game Stream di NVIDIA (o l’alternativa open-source Sunshine) sulle console Xbox One e Xbox Series XS. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

