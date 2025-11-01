XBOX360 Parsing Avanzato e Mod Tools | MemoryEngine360 v1.21 Rivoluziona l’Analisi della Memoria

MemoryEngine360, il progetto open-source ispirato a Cheat Engine ma dedicato alle console (Xbox 360, PS3 e non solo), ha appena ricevuto la versione 1.2.1, portando con sé due miglioramenti fondamentali che rendono il tool più flessibile e potente che mai. Scritto in C# con il framework Avalonia per un’interfaccia moderna e cross-platform, MemoryEngine360 si sta ritagliando un ruolo essenziale nel toolkit di chi vuole approfondire il funzionamento delle console. Parsing delle Espressioni: Ovunque!. Il cuore di questa release è l’introduzione del parsing delle espressioni, una funzionalità che eleva notevolmente il livello di precisione nelle ricerche in memoria. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net