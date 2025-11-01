X Factor Roberta Scandurra | Ecco Chi E’ Davvero!

Scopri la storia di Roberta “Rob” Scandurra, la cantante siciliana che infiamma il palco con un mix esplosivo di rock, pop e personalità. Una vera outsider pronta a stupire. Nell’arena infuocata della diciannovesima edizione di X Factor Italia, un nome sta cominciando a brillare con luce propria: Roberta Scandurra. La giovane cantante catanese, che si fa chiamare semplicemente “Rob”, ha fatto irruzione nel talent con una grinta contagiosa, uno stile sonoro fuori dagli schemi e un’attitudine da vera rocker. Non è la solita concorrente che cerca di piacere a tutti: Roberta alza il volume, spinge sull’acceleratore e porta sul palco il suo mondo musicale senza filtri. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - X Factor, Roberta Scandurra: Ecco Chi E’ Davvero!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I video delle esibizioni delle cantanti catanesi Delia Buglisi e Roberta Scandurra a X Factor - facebook.com Vai su Facebook

Intervista a Rob, nome d'arte della catanese Roberta Scandurra, pronto per affrontare i live di X Factor 2025 nella squadra di Paola Iezzi #Rob #XF2025 #xfactor2025 #PaolaIezzi - X Vai su X

Chi è Rob ovvero Roberta Scandurra, il talento più punk di X Factor - Il suo stile infatti non è tra quelli visti più di frequente sul palco del talent. Scrive cosmopolitan.com

Rob, chi è Roberta Scandurra nel team di Paola Iezzi a X Factor/ La ‘punk girl’ lascia tutti a bocca aperta - Rob entra nel team di Paola Iezzi ad X Factor 2025 e sbarca ai live con grande slancio e fiducia: ecco perché la 'punk girl' può arrivare lontano ... Lo riporta ilsussidiario.net

X Factor 2025: rob si lancia in “Ti sento” dei Matia Bazar - Durante la seconda puntata di Live Show di X Factor 2025, rob infiamma il palco con una cover dei Matia Bazar. Scrive amica.it