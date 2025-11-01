X Factor l' eliminata Amanda Bottini | Non mi aspettavo di finire al ballottaggio Cosa sogno? L' Olimpico Faccio il tifo per Delia

«Sto bene, sono serena e soddisfatta del percorso fatto». Amanda Bottini, 26 anni, romana, con timidezza disarmante e sorriso contagioso, lascia X Factor dopo aver perso al. 🔗 Leggi su Leggo.it

X Factor, l'eliminata Amanda Bottini: «Non mi aspettavo di finire al ballottaggio. Cosa sogno? L'Olimpico. Faccio il tifo per Delia»

