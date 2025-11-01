X Factor 2025 | PierC fa suo il tormentone pop di Bruno Mars e fa ballare tutti
PierC era atteso da una prova impegnativa, nel secondo Live Show di X Factor 2025: dopo le ballate, nelle quali ha dato prova di avere una gran voce, nella puntata di giovedì 30 ottobre, il 25enne artista milanese della squadra di Francesco Gabbani ha affrontato il pop di Bruno Mars e del brano Locked Out Of Heaven. A giudicare dagli applausi dell’X Factor Arena, PierC ha superato anche questa sfida. GUARDA LE FOTO X Factor 2025: età, vita e curiosità dei 12 concorrenti ai Live Show. X Factor 2025: dove guardare le puntate (anche in chiaro). X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. 🔗 Leggi su Amica.it
