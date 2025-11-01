WWE | Tre match ufficiali per il prossimo SmackDown Dragunov difende ancora il titolo

La WWE ha annunciato tre incontri per l’episodio di SmackDown di venerdì 7 novembre, con il campione degli Stati Uniti Ilja Dragunov ancora protagonista. Dragunov accetta una nuova open challenge. Ilja Dragunov metterà nuovamente in palio il titolo degli Stati Uniti attraverso un’open challenge. Il campione ha difeso con successo la cintura nell’episodio di questa notte contro Nathan Frazer dei Fraxiom, sempre tramite una sfida aperta. Fenix affronta Talla Tonga al posto di Sikoa. Rey Fenix se la vedrà contro Talla Tonga in un singolare. Durante lo SmackDown di venerdì scorso, Fenix aveva sfidato Solo Sikoa per un match la settimana successiva, ma Sikoa ha scelto di mandare al suo posto il compagno di stable Talla Tonga, membro degli MFT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

