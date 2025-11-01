WWE | Saturday Night’s Main Event pochi dubbi per i bookmaker ma occhio alle sorprese di stasera
Tutto pronto per Saturday Night’s Main Event, in programma questa sera, 1° novembre, alla Delta Center di Salt Lake City. Le ultime quote di BetOnline.ag delineano uno scenario chiaro su chi parte favorito e chi potrebbe sorprendere. La card è ricca di incontri titolati, ben quattro match per il titolo, e le quote indicano favoriti molto netti. ma anche la possibilità di qualche grande sorpresa. Saturday Night’s Main Event: Notte di conferme o di shock?. Nel match per il Titolo Indiscusso WWE, Cody Rhodes parte da favorito con quota -500 per mantenere la cintura contro Drew McIntyre, sfavorito a +300. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
