WWE | Proseguono le Open Challenge di Dragunov il match contro Nathan Frazer è una meraviglia

1 nov 2025

Due settimane fa Ilja Dragunov ha fatto il suo ritorno sul ring dopo un anno ai box per infortunio e lo ha fatto nel miglior modo possibile battendo Sami Zayn nella Open Challenge per il titolo degli Stati Uniti. Il russo, tornato in gran forma fisica, ha conquistato i fan con il suo stile duro, ma anche tecnico, offrendo una gran prova contro Sami Zayn e decidendo dalla settimana successiva di proseguire con le Open Challenge per il titolo. Quella di stanotte ha avuto più di un pretendente, il primo ad uscire sullo stage è stato Nathan Frazer, ma subito si è palesato anche Tommaso Ciampa che ha provato a prendere il suo posto di prepotenza, un atteggiamento che non è piaciuto al campione che lo ha rispedito nel backstage, accettando la sfida del primo arrivato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

