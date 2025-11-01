WWE | Nessuna rottura tra Kit Wilson ed Elton Prince i Pretty Deadly smentiscono le voci

Kit Wilson ha mandato in confusione fan e siti di wrestling dopo la sua apparizione in solitaria a SmackDown. Ma nonostante la nuova theme song e l’ingresso da solo, il tag team Pretty Deadly è ancora assolutamente unito. Dopo la puntata di SmackDown a tema Halloween del 31 ottobre, il sito SEScoops aveva ipotizzato che il duo si fosse “apparentemente sciolto” in seguito al match singolo di Wilson contro Carmelo Hayes. L’articolo citava la nuova entrata e l’assenza di Elton Prince a bordo ring come segnali di una possibile separazione. Tuttavia, quel tipo di speculazioni, false e affrettate, hanno solo contribuito a diffondere disinformazione tra i fan, che hanno iniziato a credere alla notizia senza alcuna conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

