WWE | Mark Henry suggerisce un possibile cambio di rotta oscuro per Cody Rhodes a SNME
Il match per il titolo WWE in programma a Saturday Night’s Main Event tra Cody Rhodes e Drew McIntyre è molto più di una semplice contesa per il titolo più importante della federazione. L’attrito tra i due è intenso, e durante la firma del contratto a SmackDown a Salt Lake City, è stato stabilito che se uno dei due perderà per squalifica o conteggio fuori dal ring, il titolo passerà all’altro Le parole di Mark Henry. Dopo lo show, durante il podcast Busted Open Radio, Mark Henry ha commentato la dinamica tra i protagonisti: “Sento davvero che Cody sta facendo esattamente quello che ha detto Drew stasera: ‘Sei troppo generoso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
