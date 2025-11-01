WWE | Cody Rhodes accetta una rischiosa stipulazione per il suo match titolato contro Drew

Durante l’episodio di WWE SmackDown andato in onda questa notte, è stata aggiunta una stipulazione cruciale per il match titolato previsto per Saturday Night’s Main Event di domani sera. Cody Rhodes difenderà il suo Undisputed WWE Championship contro Drew McIntyre, ma ora con una clausola che potrebbe costargli carissima: il titolo può cambiare di mano anche in caso di squalifica o count out. La nuova regola è stata stabilita durante il contract signing che ha chiuso lo show. Quando è arrivato il momento di firmare il contratto, McIntyre si è rifiutato di apporre la sua firma, sostenendo che i termini fossero sbilanciati a suo sfavore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes accetta una rischiosa stipulazione per il suo match titolato contro Drew

