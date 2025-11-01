WWE | Brandi Rhodes risponde a Drew McIntyre dopo SmackDown

Dopo SmackDown, la rivalità tra Drew McIntyre e Cody Rhodes si infiamma anche fuori dal ring. Stavolta è Brandi Rhodes a prendersi la scena, rispondendo pubblicamente alle frecciate lanciate da McIntyre. Su X, Brandi rilancia con ironia, difendendo il marito e commentando il suo look. Il botta e risposta social. La discussione ha coinvolto i fan, regalando nuovi spunti alla faida tra le due superstar. Brandi dimostra di sapere come portare avanti il confronto anche lontano dal ring, mettendo in difficoltà McIntyre con la sua ironia. Drew coming after the orange suit while he's out there dressed like a dominatrix. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Brandi Rhodes risponde a Drew McIntyre dopo SmackDown

