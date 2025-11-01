WWE | Ava contro Bryan Alvarez scontro social dopo le accuse di nepotismo

La figlia di The Rock,  Ava, risponde alle accuse di “raccomandata pigra” con una frecciata sarcastica. La General Manager di NXT, Ava, è finita nel mirino delle critiche, ma non ha intenzione di restare in silenzio. Dopo che il giornalista di wrestling  Bryan Alvarez, l’ha pesantemente attaccata durante  Wrestling Observer Live, Ava ha replicato sui social con una risposta tagliente che ha subito fatto parlare i fan. Bryan Alvarez critica duramente Ava e il suo ruolo da GM. Le polemiche sono iniziate dopo la caotica puntata di  NXT del 28 ottobre, in cui  Trick Williams  e  Ricky Saints  hanno mandato lo show nel caos. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

