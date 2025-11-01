WTA Jiujiang 2025 | Lilli Tagger allieva di Francesca Schiavone continua a stupire In finale contro Blinkova
L’avventura continua. L’austriaca Lilli Tagger dà seguito al proprio percorso nel WTA250 di Jiujiang, in Cina. Sul cemento asiatico, la 17enne austriaca, allenata da Francesca Schiavone, sta dando un seguito a quanto di buono si è detto su di lei. Una giocatrice di grande talento, dotata di un rovescio a una mano che è ormai merce molto rara nel tennis moderno, specialmente al femminile. E così, l’accoppiata Tagger-Schiavone ha portato al raggiungimento della prima finale nel massimo circuito internazionale della classe 2008 di Lienz, che quest’anno aveva fatto parlare di sé per il successo nel Roland Garros juniores. 🔗 Leggi su Oasport.it
I RISULTATI AZZURRI Jannik Sinner debutta con un successo: vittoria in due set (6-4, 6-2) contro Zizou Bergs. Elisabetta Cocciaretto eliminata da Lilli Tagger a Jiujiang: sconfitta in due set (6-4, 6-2)
NIENTE DA FARE PER ELISABETTA COCCIARETTO ? L'azzurra (89 del ranking) viene eliminata agli ottavi del WTA 250 di Jiujiang in Cina. Vince in 2 set l'austriaca Lilli Tagger (235 del ranking)
