WTA Jiujiang 2025 continua il sogno di Tagger Sfida in finale con Blinkova
La finale del WTA 250 di Jiujiang sarà tra la russa Anna Blinkova e l’austriaca Lilli Tagger. Davvero incredibile la favola di quest’ultima, che a 17 anni riesce a conquistare la sua prima finale della carriera. La campionessa in carica del Roland Garros juniores aveva iniziato la stagione da numero 773 del mondo e riuscirà a chiudere il 2025 dentro le prime 200, diventando la prima giocatrice nata nel 2008 a raggiungere l’ultimo atto in torneo WTA. Per raggiungere la sua prima finale, Tagger ha compiuto una rimonta semplicemente clamorosa. Infatti l’austriaca ha superato la svizzera Viktorija Golubic in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5, ma rimontando da 2-5 nel terzo set e soprattutto annullando tre match point consecutivi (era 0-40) nel decimo game, vincendo tredici punti consecutivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it
WTA Jiujiang 2025: Lilli Tagger, allieva di Francesca Schiavone, continua a stupire. In finale contro Blinkova - - X Vai su X
Il "profeta" Elia continua a farci emozionare Arriva anche l'investitura per @finnlorenzo a stella del ciclismo azzurro nel futuro - facebook.com Vai su Facebook
WTA Jiujiang 2025: Lilli Tagger, allieva di Francesca Schiavone, continua a stupire: in finale contro Blinkova - L'austriaca Lilli Tagger dà seguito al proprio percorso nel WTA250 di Jiujiang, in Cina. Come scrive oasport.it
WTA Jiujiang 2025, Lilli Tagger continua a stupire e vola in semifinale. Avanzano Golubic, Salkova e Blinkova - Calato il sipario sui quarti di finale del torneo WTA250 di Jiujiang, in Cina. Scrive oasport.it
WTA Jiujiang/Hong Kong: Tagger non si ferma, è in semifinale! Bencic e Kalinskaya si ritirano - A Hong Kong Bencic dà forfait prima del match, Kalinskaya si ritira a sfida inoltrata contro Mboko, che entrerà in t ... Secondo ubitennis.com