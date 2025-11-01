La finale del WTA 250 di Jiujiang sarà tra la russa Anna Blinkova e l’austriaca Lilli Tagger. Davvero incredibile la favola di quest’ultima, che a 17 anni riesce a conquistare la sua prima finale della carriera. La campionessa in carica del Roland Garros juniores aveva iniziato la stagione da numero 773 del mondo e riuscirà a chiudere il 2025 dentro le prime 200, diventando la prima giocatrice nata nel 2008 a raggiungere l’ultimo atto in torneo WTA. Per raggiungere la sua prima finale, Tagger ha compiuto una rimonta semplicemente clamorosa. Infatti l’austriaca ha superato la svizzera Viktorija Golubic in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5, ma rimontando da 2-5 nel terzo set e soprattutto annullando tre match point consecutivi (era 0-40) nel decimo game, vincendo tredici punti consecutivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Jiujiang 2025, continua il sogno di Tagger. Sfida in finale con Blinkova