WTA Hong Kong 2025 | Victoria Mboko e Cristina Bucsa protagoniste della finale
Saranno Victoria Mboko e Cristina Bucsa a giocarsi la finale del WTA di Hong Kong per l’edizione 2025. Per la canadese è caccia al secondo titolo sul circuito maggiore, per quanto riguarda la spagnola, invece, è la prima finale in singolare dopo averne disputate dieci in doppio (con otto compagne diverse). Per Mboko è il derby canadese a darle il pass per l’ultimo atto. Una bella rimonta, la sua, per 2-6 6-3 6-2 su Leylah Fernandez in quello che è anche un confronto tra giocatrici molto vicine in classifica (21 e 22 rispettivamente). Il punteggio del match rispecchia anche l’andamento: meglio Fernandez nel primo set, poi emerge (e di parecchio) Mboko, tant’è che mai c’è realmente l’opportunità da parte della sua avversaria di fare qualcosa. 🔗 Leggi su Oasport.it
