WTA Finals Riyadh 2025 | Paolini Errani tra le migliori in diretta su Sky Sport e in streaming NOW

Le migliori tenniste del 2025 si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals, l’evento che inaugura il gran finale di una straordinaria annata di tennise che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da sabato 1° a sabato 8 novembre. Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squa. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - WTA Finals Riyadh 2025: Paolini Errani tra le migliori in diretta su Sky Sport e in streaming NOW

