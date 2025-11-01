Wta Finals esordio vincente per Errani e Paolini in doppio

(Adnkronos) – Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al torneo di doppio delle Wta Finals di Riad. Le azzurre superano la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dell’olandese Demi Schuurs, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 18 minuti. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

ARC Raiders vola al lancio: oltre 264.000 giocatori contemporanei su Steam, nuovo record per Embark Studios. https://gametimers.it/arc-raiders-esordio-da-record-oltre-260000-giocatori-contemporanei-e-supera-the-finals/ - facebook.com Vai su Facebook

Quando giocano Errani/Paolini alle WTA Finals? Definito l’esordio: data, avversarie, orario, tv, streaming - - X Vai su X

Errani-Paolini, esordio vincente alle WTA Finals: doppio 6-3 a Muhammad-Schuurs - Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini nella prima giornata dell'edizione 2025 delle WTA Finals a Riad. Scrive msn.com

WTA Finals, Paolini ed Errani non steccano all'esordio: doppio 6-3 a Muhammad e Schuurs e un pieno di fiducia - Partono col piede giusto Jasmine Paolini e Sara Errani: a Riyadh, nel debutto del torneo di doppio delle WTA Finals, la coppia azzurra regola con un doppio 6- Secondo sport.virgilio.it

Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs: highlights Wta Finals. VIDEO - Le WTA Finals 2025 si aprono al meglio per Sara Errani e Jasmine Paolini, vincenti all’esordio in doppio contro Asia Muhammad e Demi Schuurs (6- Riporta sport.sky.it