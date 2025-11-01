WTA Finals buona la prima per Errani e Paolini | le azzurre battono Muhammad-Schuurs a Riad

Debutto vincente per le italiane nelle Finals di doppio in Arabia Saudita: superato il duo Muhammad-Schuurs in due set. Paolini domani in campo nel singolare contro Sabalenka. Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025 di Riad. Sul cemento indoor della capitale saudita, la coppia azzurra ha battuto in due set (6-3 6-3) la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs, conquistando così la prima vittoria nel girone di doppio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it