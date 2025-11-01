WTA Finals buona la prima per Errani e Paolini | le azzurre battono Muhammad-Schuurs a Riad
Debutto vincente per le italiane nelle Finals di doppio in Arabia Saudita: superato il duo Muhammad-Schuurs in due set. Paolini domani in campo nel singolare contro Sabalenka. Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025 di Riad. Sul cemento indoor della capitale saudita, la coppia azzurra ha battuto in due set (6-3 6-3) la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs, conquistando così la prima vittoria nel girone di doppio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altre letture consigliate
Sonego batte Musetti, che vede allontanarsi le Finals: al master di Parigi il torinese si impone per 3-6 6-3 6-1 e se la vedrà con Medvedev. Esordio vincente per Sinner che batte Bergs e aspetta Cerundolo. https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/10/so - facebook.com Vai su Facebook
Wta Finals, buona la prima per Errani/Paolini in doppio. Domani l’esordio di Jasmine in singolare - Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini, sul cemento indoor di Riad, nelle Wta Finals di doppio . Riporta msn.com
WTA Finals 2025, ecco il quadro completo delle qualificate: Rybakina dentro, Paolini da ottava, Andreeva prima riserva - Il traguardo della semifinale raggiunta da Elena Rybakina al WTA 250 di Tokyo chiude il quadro delle qualificate a Riad: la kazaca supera. Da eurosport.it
WTA Finals 2025: Errani/Paolini subito in campo, anche Swiatek al via - Si aprono oggi le WTA Finals 2025, che si disputano a Riad e che vedono le otto migliori singolariste e le otto migliori coppie dell'anno darsi ... Riporta oasport.it