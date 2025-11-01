Wta Finals avvio vincente per il duo azzurro Errani-Paolini | battute Muhammad-Schuurs con un doppio 6-3

Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini, sul cemento indoor di Riad, nelle Wta Finals di doppio. Nella prima partita della kermesse di fine stagione, in corso nella capitale dell'Arabia Saudita, la emiliana-romagnola e la toscana hanno sconfitto il duo composto dalla statunitense Asia Muhammad e dalla olandese Demi Schuurs col punteggio di 6-3 6-3. Stasera, dopo i primi due match delle.

