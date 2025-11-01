WTA Finals 2025 vittoria all’esordio | Errani-Paolini battono le avversarie per due set a zero

Ryad, 1 novembre 2025 – Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al torneo di doppio delle Wta Finals di Riad. Le azzurre superano la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dell’olandese Demi Schuurs, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 18 minuti. “Siamo davvero contente. Abbiamo giocato un match fantastico anche se duro. Le condizioni non sono semplici per noi: probabilmente sono più complicate per me che per Jasmine, non è facile giocare i lob”, le parole di Sara Errani. “E’ incredibile, è bello giocare con Sara – dice la toscana -. Se qualcuno mi avesse detto un paio di anni fa che avrei giocato le Finals sia in singolare che in doppio non c’avrei creduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it