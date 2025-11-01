Wta Finals 2025 Paolini contro Sabalenka e Gauff | così l’azzurra sfida le giganti del tennis | Girone rivali orari tv

Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Jessica Pegula. La numero uno, la numero tre e la numero cinque del mondo. Insomma, sulla carta peggio non poteva andare. È un vero e proprio girone di ferro quello che attende Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad, in programma da oggi all’8 novembre alla King Saud University Indoor Arena. Nell’altro raggruppamento invece si affronteranno Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina e Madison Keys. Alla seconda qualificazione consecutiva della carriera, l’azzurra (impegnata anche in doppio insieme a Sara Errani ) è arrivata a questo appuntamento da numero 8 della classifica mondiale e al termine di una stagione di grandissimo spessore, che ha confermato quanto il 2024 non sia stato un anno casuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wta Finals 2025, Paolini contro Sabalenka e Gauff: così l’azzurra sfida le giganti del tennis | Girone, rivali, orari tv

