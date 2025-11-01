WTA Finals 2025 impressionante Rybakina La kazaka demolisce Anisimova all’esordio
Inizia con una convincente vittoria il cammino di Elena Rybakina a Riad. Nel secondo incontro della prima giornata del girone Serena Williams delle WTA Finals la kazaka, testa di serie numero sei, demolisce l’americana Amanda Anisimova, numero quattro del mondo, con un perentorio 6-3 6-1 in cinquantasette minuti. La kazaka apre le ostilità con il break dell’1-0, gioco chiuso dal doppio fallo dell’avversaria, e lo conferma con il rapido 2-0. L’americana entra in partita conquistando, con autorevolezza, il punto del 2-1, la numero sei del ranking non concede quasi nulla però sul servizio e allunga sul 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
