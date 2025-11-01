WTA Finals 2025 | Errani Paolini subito in campo anche Swiatek al via

Si aprono oggi le WTA Finals 2025, che si disputano a Riad e che vedono le otto migliori singolariste e le otto migliori coppie dell’anno darsi appuntamento per almeno cinque giorni ciascuna (il tempo di esaurimento dei raggruppamenti). E l’Italia ha subito un ruolo da protagonista, perché alla coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini tocca l’onore di aprire le Finals. Lo faranno con l’accoppiamento in teoria meno complesso, ma all’atto pratico sempre piuttosto da tenere sott’occhio, quello formato dalla coppia Asia MuhammadDemi Schuurs. Per l’americana e l’olandese fondamentali due titoli per giungere fino alle Finals: quelli di Indian Wells (WTA 1000) e del Queen’s (WTA 500). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025: Errani/Paolini subito in campo, anche Swiatek al via

