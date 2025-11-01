Wta Finals 2025 Errani e Paolini vincono all’esordio nel doppio

Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini nella prima giornata delle Wta Finals 2025 a Riad in Arabia Saudita. Le azzurre, che possono puntare a chiudere la stagione come miglior coppia di doppio femminile della stagione, hanno battuto all’esordio la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs in due set con un perentorio 6-3, 6-3. Era il terzo scontro tra le due coppie: le italiane avevano perso il primo scontro diretto dell’anno a Indian Well s ma si erano prese la rivincita, sempre in due set, nei quarti di finale dello US Open. Sono le seconde Wta Finals consecutive per Errani e Paolini, che la scorta primavera al Roland Garros hanno vinto il loro primo Slam in coppia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

