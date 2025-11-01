wta chennai 2025 kimberly birrell vince una maratona contro garland e approda in finale sfida contro tjen

Giornata di semifinali nel WTA250 di Chennai. Sul cemento indiano si è assistito a partite piuttosto tirate che hanno portato ai nomi delle due finaliste. In particolare, confronto lunghissimo quello tra l’australiana Kimberly Birrell (n.117 WTA) e la taiwanese Joanna Garland (n.132 del mondo). L’aussie ha fatto calare il sipario in un’autentica maratona. Incontro durato 3 ore e 19 minuti di gioco in cui Birell ha avuto il pregio di non arrendersi dopo il primo set perso al tie-break 7-6 (2). La n.7 del seeding ha fatto valere il proprio tennis nel secondo parziale (6-3) e nel terzo è riuscita a prodursi in una rimonta ai limiti dell’incredibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

