Wp | In arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford
Gli Stati Uniti stanno inviando nei Caraibi la portaerei Gerald Ford che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana. Lo riporta il Washington post, spiegando che l’imbarcazione è accompagnata da altre tre navi da guerra, per un totale di 4 mila militari a bordo. Se dimostrata, la notizia confermerebbe l’aumentare della tensione tra gli Usa e il Venezuela – sebbene il presidente Trump abbia negato di avere in progetto iniziative militari verso il Paese sudamericano. Il timore che quella che era iniziata come una guerra ai narcotrafficanti possa trasformarsi in un conflitto vero e proprio però cresce, tanto che Caracas, temendo un’ escalation con raid mirati nel Paese da parte degli Stati Uniti, avrebbe già chiesto aiuto a Russia, Cina e Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it
