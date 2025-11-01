World Vegan Day | quali sono i piatti tipici toscani naturalmente vegani?
Dai pici all'aglione al castagnaccio, passando per la ribollita e la pappa al pomodoro: sono tante le portate della cucina toscana che nascono privi di ingredienti di origine animale. Ecco una selezione dei più emblematici in occasione della giornata mondiale del veganismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
