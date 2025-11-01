World Vegan Day 11 brand cosmetici vegani da aggiungere nel beauty-case
Le formule beauty che amano gli animali e l'ambiente prendono sempre più piede nelle profumerie, in farmacia e nelle nostre routine di bellezza. Oggi la scelta di prodotti cruelty-free e a base vegetale si fonda sia su ragioni etiche che di benessere personale. In occasione del Wolrd Vegan Day, ecco allora 10 brand che consigliamo per abbracciare al meglio questa filosofia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
#WorldVeganDay2025: cresce il #plantbased #madeinItaly che vale 640 milioni di euro. Secondo il #RapportoEatLancet2025, con la “ #DietaDellaSalutePlanetaria” si potrebbero evitare 15 milioni di morti e ridurre le emissioni del 15 - X Vai su X
Per il terzo anno festeggiamo insieme il World Vegan Day con un corso di cucina vegana "veggo anch'io" di dolci vegani ( anche mostruosi ) Visita del rifugio sia nella mattina che il pomeriggio e possibilità di partecipare al corso o la Mattina o il pomeriggi - facebook.com Vai su Facebook
Cosmetici vegani: le novità per festeggiare il World Vegan Day - I cosmetici vegani sono sempre più amati, guida alle novità dei brand che non utilizzano ingredienti di derivazione animale, ma efficaci ... Si legge su amica.it
SAVOIA brinda al World Vegan Day con i suoi vermouth vegani - Per il World Vegan Day, SAVOIA Rosso e SAVOIA Orancio invitano a celebrare la cucina vegetale con un brindisi speciale. horecanews.it scrive
5 startup che aiutano ad avvicinarsi alla dieta vegetale, scelte per il World Vegan Day - Il World vegan day è un'ottima occasione per avvicinarsi a una dieta vegetale: queste cinque startup rendono il percorso più semplice. Lo riporta lifegate.it