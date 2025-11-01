West Ham–Newcastle | preview probabili formazioni chiavi tattiche e pronosticoWest Ham–NewcastleWest Ham–Newcastle | preview probabili formazioni chiavi tattiche e pronostico

Al London Stadium va in scena una sfida dal ritmo alto: West Ham cerca ampiezza e inserimenti da seconda linea, Newcastle punta su pressione organizzata e verticalità immediata. Equilibrio sottile, con dettagli su piazzati e transizioni a poter indirizzare il risultato. Stato delle squadre in breve. West Ham: costruzione pragmatica, catene di fascia (Coufal–Bowen a destra, Emerson–Kudus a sinistra), rifinitura affidata a Paquetá e ai piazzati di Ward-Prowse. Prima pressione mirata, blocco medio pronto a ripartire.. Newcastle: recupero alto sul primo possesso avversario, ampiezza con Trippier e Gordon, attacco alla profondità con Isak. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

