vuelle gli esami escludono lesioni per felder

Nessuna lesione per Felder, che potrebbe, a questo punto, anche essere schierato a Cremona domani pomeriggio nella nona giornata di campionato. A fugare definitivamente i dubbi, gli ulteriori accertamenti diagnostici svolti ieri sul play americano, uscito anzitempo nel corso del match casalingo contro Pistoia. Nel comunicato ufficiale del club, così è spiegata la situazione del giocatore: "Escluse lesioni osteoarticolari, permane un importante versamento nella zona interessata dal trauma (quinto dito del piede sinistro). Kay Felder si sta sottoponendo alle terapie del caso, come stabilito dallo staff sanitario guidato dal dottor Piero Benelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Kay Felder ha subito una contusione al collo del piede. Soltanto nella giornata di oggi si potranno fare i vari esami e le varie valutazioni se convocarlo per la trasferta di Cremona
$vuelle respinta all' $esame $rimini: la difesa lascia troppi rimbalzi agli avversari
