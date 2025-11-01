Una voragine improvvisa ha squarciato la calma della Casa del Petrarca in via dell’Orto, nel cuore del centro storico. Una porzione di scala interna è crollata giovedì sera, creando un buco di diversi metri e causando il ferimento di un dipendente comunale che in quel momento stava transitando nei locali. Solo la prontezza di riflessi dell’uomo ha evitato conseguenze peggiori: riuscendo ad aggrapparsi, ha scongiurato una caduta rovinosa nel vuoto sottostante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche statiche. Secondo le prime ricostruzioni, lo scalino in pietra è ceduto improvvisamente, trascinando con sé parte della struttura sottostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voragine alla Casa del Petrarca. Cede gradino, operaio in ospedale