Voragine alla Casa del Petrarca Cede gradino operaio in ospedale
Una voragine improvvisa ha squarciato la calma della Casa del Petrarca in via dell’Orto, nel cuore del centro storico. Una porzione di scala interna è crollata giovedì sera, creando un buco di diversi metri e causando il ferimento di un dipendente comunale che in quel momento stava transitando nei locali. Solo la prontezza di riflessi dell’uomo ha evitato conseguenze peggiori: riuscendo ad aggrapparsi, ha scongiurato una caduta rovinosa nel vuoto sottostante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche statiche. Secondo le prime ricostruzioni, lo scalino in pietra è ceduto improvvisamente, trascinando con sé parte della struttura sottostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
