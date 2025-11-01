Volver il nuovo doppio album di Aida Satta Flores | tra folk jazz e impegno civile
Una narrazione a più voci che intreccia musica, memoria civile e passione artistica per celebrare i 33 anni della svolta professionale - dopo la vittoria a Castrocaro nel 1985 e tre partecipazioni a Sanremo - di una pioniera del cantautorato femminile italiano, l'artista palermitana Aida Satta Flores, che torna con "Volver", disponibile in vinile e digitale per Arte Senza Fine e Azzurra Music.
