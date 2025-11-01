Volontariato La carica delle 206 associazioni

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lunigiana, dove i numeri dello spopolamento sussurrano il declino delle aree interne, emerge un vero e proprio baluardo di resistenza civica: 206 associazioni attive nel territorio. È la fotografia scattata dall’incontro-tappa lunigianese organizzato dal Centro Servizi Volontariato della Toscana (Cesvot) presso il Comune di Aulla, un evento che ha messo in luce una realtà vivace e variegata, dove la passione dei volontari colma le distanze e combatte l’oblio. I numeri presentati da Francesco Binelli, operatore territoriale Cesvot, sono la testimonianza di una provincia, Massa Carrara, con 584 Enti del Terzo Settore (ETS), ben strutturata nel panorama regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

volontariato la carica delle 206 associazioni

© Lanazione.it - Volontariato La carica delle 206 associazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

volontariato carica 206 associazioniVolontariato La carica delle 206 associazioni - tappa lunigianese organizzato dal Centro Servizi Volontariato della Toscana (Cesvot) presso il Comune di Aulla, un evento ... Secondo lanazione.it

Csv Fermo, cresce la carica del volontariato con oltre 200 associazioni in campo - FERMO «Una rete di oltre 200 associazioni, con la formazione, l’ascolto dei bisogni e l’elaborazione di proposte e progetti nel rapporto costante con le istituzioni, le scuole e l’imprenditoria, ... Riporta corriereadriatico.it

Associazionismo e Volontariato - Per questa occorre anche la preparazione della domanda e degli altri documenti richiesti secondo la leggi regionali; – il Comune, cui viene indirizzata per conoscenza copia ... Scrive vita.it

Cerca Video su questo argomento: Volontariato Carica 206 Associazioni