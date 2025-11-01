In Lunigiana, dove i numeri dello spopolamento sussurrano il declino delle aree interne, emerge un vero e proprio baluardo di resistenza civica: 206 associazioni attive nel territorio. È la fotografia scattata dall’incontro-tappa lunigianese organizzato dal Centro Servizi Volontariato della Toscana (Cesvot) presso il Comune di Aulla, un evento che ha messo in luce una realtà vivace e variegata, dove la passione dei volontari colma le distanze e combatte l’oblio. I numeri presentati da Francesco Binelli, operatore territoriale Cesvot, sono la testimonianza di una provincia, Massa Carrara, con 584 Enti del Terzo Settore (ETS), ben strutturata nel panorama regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volontariato La carica delle 206 associazioni