Volontariato Avis | Aiutare gli altri crea nuove competenze

Firenze, 31 ottobre 2025 – “Il riconoscimento delle competenze dei volontari è uno strumento prezioso per dare valore all’impegno di tante donne e tanti uomini che offrono energie, tempo, passione e, nel nostro caso, anche sangue e plasma. È un modo concreto per dire che ciò che si apprende aiutando gli altri non resta confinato nell’esperienza di volontariato, ma diventa un patrimonio che arricchisce la persona e l’intera comunità”. Così Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, commenta la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 31 luglio 2025 che definisce criteri e procedure per riconoscere e certificare le competenze acquisite dai volontari, rendendole utilizzabili nel mondo della scuola e del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

