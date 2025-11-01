“Che barzelletta”. Così, con una story sul suo account Instagram, Simone Giannelli, capitano della Nazionale campione del mondo e della Sir Susa Scai Perugia, si è sfogato contro la possibilità di disputare la Supercoppa italiana nel periodo natalizio, già affollato di partite per i club di pallavolo della Superlega. La competizione, che per la prima volta nella sua storia si terrà in Arabia Saudita in base a un accordo sottoscritto dalla Legavolley a luglio con il fondo di investimento Saudi Crown Holding, era prevista per il 7 e 8 novembre alla Green Sports Hallas di Dammam. La prossima settimana, quindi, il club di Giannelli, insieme a Itas Trentino, Rana Verona e la Cucina Lube Civitanova, avrebbero dovuto contendersi il trofeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volley, Supercoppa italiana in Arabia e spostata a Natale. Giannelli: “Che barzelletta”