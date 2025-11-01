Volley Piacenza ribalta Cuneo da 0-2 e si rilancia in Superlega Decisivi i rinforzi dalla panchina
Piacenza ha sconfitto Cuneo per 3-2 (25-27; 18-25; 25-15; 25-20; 15-10) nell’anticipo della quarta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi si sono imposti con una grandiosa rimonta dallo 0-2 nella tana della neopromossa compagine piemontese, rialzando la testa dopo la netta sconfitta per 3-1 rimediata mercoledì sera nel derby contro Modena e portando a casa un paio di punti utili per agganciare proprio i padroni di casa al sesto posto in classifica generale. Per il ribaltone sono stati decisivi gli ingressi dell’opposto Henri Leon e dello schiacciatore José Miguel Gutierrez, che hanno rilevato rispettivamente Alessandro Bovolenta e Robbert Andringa (già subentrato a Lukas Bergmann). 🔗 Leggi su Oasport.it
