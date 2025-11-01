Volley minore Derby e sfide al vertice lo ’scherzetto’ del calendario

È sicuramente un turno da ’dolcetto o scherzetto’, quello che attende le squadre modenesi di pallavolo minore: come uno ’spiritello maligno’, il calendario si è sbizzarrito tra sfide al vertice, e derby delicatissimi, che non potranno non esaltare le tifoserie. In B maschile il programma prevede alla 18 alla Palestra Bursi di Spezzano, la sfida tra le prime due della classe, la Beca Tensped di Bartoli & Bertoli, ed il Cisano Bergamasco trascinato dall’ex Stadium Daniele Albergati: il campionato è ancora lunghissimo, ma l’esito della gara ci dirà molto sulle reali possibilità di entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

