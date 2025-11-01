volley massa carrara nella tana della capolista

E’ attesa da una dura impresa questo pomeriggio la Pallavolo Massa Carrara che sarà ospite al palazzetto dello sport Giorgio Matteoli di Pontedera (ore 18) della capolista Gruppo Lupi Pontedera nella quarta giornata del campionato nazionale maschile di Serie B. "Andiamo a casa della prima in classifica – ha anticipato il coach Luca Cei – e sarà di sicuro una gara complicata. Pontedera è una squadra molto ordinata che non ha grandissimi punti di riferimento in attacco ma che gioca molto bene di squadra, fa pochi errori ed è concreta. Ha due laterali di posto quattro che sono molto tecnici. Per noi non sarà semplice ma ovviamente andremo per fare del nostro meglio come ogni sabato e poi tireremo una riga a fine gara e vedremo quanto e se avremo raccolto qualcosa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

