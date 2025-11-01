Volley In Serie C femminile Ostacolo Cus Siena per il Team Lunigiana
Quinto posto in classifica dietro le Grandi: Blu Quarrata, Valdarno Project Figline, Astra Chiusure Lampo e Folgore san Miniato, il Team Volley Lunigiana vuole continuare a stupire. Le ragazze di Paola Cordiviola affrontano la loro quarta asperità (seconda esterna) del campionato di Serie C girone A traslocando al “Pala Corsoni“ in casa del Chianti Banca Cus Siena che arriva a quest’appuntamento con il chiaro intento di bissare il successo interno centrato due sabati fa contro il Delfino Pescia. Un match quello che prenderà piede questa sera alle 18, da affrontare al massimo della concentrazione per non cadere in facili illusioni che potrebbero essere fatali per centrare l’obiettivo di dare continuità ad un inizio di stagione ritenuto positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
