Volley femminile Conegliano rimonta Bergamo e allunga in testa | Adigwe spumeggiante De Gennaro eterna

Conegliano ha sconfitto Bergamo per 3-1 (20-25; 25-21; 25-12; 25-18) nell’anticipo della settima giornata della Serie A1 di volley femminile, espugnando la Choruslife Arena del capoluogo orobico. Le Campionesse d’Italia hanno subito la verve delle padrone di casa e si sono fatte sorprendere nel primo set, ma poi hanno alzato il ritmo e hanno schiacciato le padrone di casa nelle successive tre frazioni, operando gli strappi necessari nelle fasi centrali. Le Pantere hanno infilato la settima vittoria consecutiva e si confermano imbattute in campionato, consolidando il primo posto in classifica con 20 punti e tre lunghezze di vantaggio su Scandicci a parità di incontri disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it

