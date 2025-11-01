Volley femminile Conegliano rimonta Bergamo e allunga in testa | Adigwe spumeggiante De Gennaro eterna

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conegliano ha sconfitto Bergamo per 3-1 (20-25; 25-21; 25-12; 25-18) nell’anticipo della settima giornata della Serie A1 di volley femminile, espugnando la Choruslife Arena del capoluogo orobico. Le Campionesse d’Italia hanno subito la verve delle padrone di casa e si sono fatte sorprendere nel primo set, ma poi hanno alzato il ritmo e hanno schiacciato le padrone di casa nelle successive tre frazioni, operando gli strappi necessari nelle fasi centrali. Le Pantere hanno infilato la settima vittoria consecutiva e si confermano imbattute in campionato, consolidando il primo posto in classifica con 20 punti e tre lunghezze di vantaggio su Scandicci a parità di incontri disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it

volley femminile conegliano rimonta bergamo e allunga in testa adigwe spumeggiante de gennaro eterna

© Oasport.it - Volley femminile, Conegliano rimonta Bergamo e allunga in testa: Adigwe spumeggiante, De Gennaro eterna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Bergamo-Conegliano 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: ospiti in vantaggio nel secondo set, 10-12 - Conegliano ha alzato il ritmo mettendo a più riprese in difficoltà ... Lo riporta oasport.it

volley femminile conegliano rimontaNervini spaventa Conegliano, ci pensa Haak: Antropova tiene Scandicci in vetta, ora tocca a Egonu - Volley femminile, Conegliano e Scandicci ancora in vetta alla classifica: Haak decide il match con Chieri, Antropova quello con la UYBA. Scrive sport.virgilio.it

LIVE Conegliano-Chieri 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria sofferta per le Pantere, ottima prestazione delle piemontesi - 40 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE con Conegliano che ha battuto Chieri per ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Femminile Conegliano Rimonta