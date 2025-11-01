volley b2 cimas colpo a cervia e oggi arriva chiusi

Serie B2 femminile. La Cimas Urbania oggi alle 18 gioca la quarta giornata e la seconda gara casalinga, ospitando la Cme Vitt Chiusi. La squadra toscana sta facendo piuttosto bene e ha delle ottime individualità. Le avversarie possono infatti contare su alcune giocatrici di livello, che hanno giocato in serie A2 e A1 per diversi anni. "E’ una squadra che difende tanto e dovremo avere molta pazienza in tutti i frangenti – avvisa coach Giulianelli –. Come sempre proveremo a farci trovare pronti e giocare la nostra partita. Fondamentale sarà l’apporto dei tifosi che si sono stretti attorno alla squadra già dal primo appuntamento casalingo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

