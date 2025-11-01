Volley B maschile e B1 femminile La Querzoli vuole restare lassù Life365eu contro le azzurrine

Assalto alla vetta. Ridotta all’obbedienza anche la gettonatissima Cavallino 4 Torri Ferrara, grazie a una prestazione corale di grande intensità e compattezza, la Querzoli incrocia le traiettorie con la Sios Novavetro San Severino Marche, di scena oggi (ore 16.30) al Villa Romiti, per seguitare il buon momento e, perché no, detronizzare la capolista Osimo (i ‘Senza Testa’ sono avanti di un punto). Lo farà con un Bigarelli in più nel motore. Incassata l’idoneità agonistica e scacciate le nuvole, il 33enne frontman di Correggio torna infatti a disposizione di coach Visani e adesso è pronto a debuttare in campionato in un match che si preannuncia ostico e combattuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley B maschile e B1 femminile. La Querzoli vuole restare lassù. Life365.eu contro le azzurrine