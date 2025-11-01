Volante si schianta contro un suv che invade la corsia | morto un poliziotto grave il collega Conducente in fuga

Un grave incidente in autostrada ha coinvolto un'auto della Polizia di Stato. Nello schianto è morto un agente di 47 anni. È accaduto nella notte lungo la Napoli-Salerno all'altezza di Torre del Greco. In fase di accertamento le cause dell'incidente mortale. Aniello Scarpati, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, è stato sbalzato fuori dall'auto e ha fatto un volo di 10 metri. Il Suv non si è fermato e il conducente risulta irreperibile. Gli investigatori hanno identificato 4 soggetti che viaggiavano a bordo del fuoristrada, tra questi alcuni minorenni.

