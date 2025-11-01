Volaci nel cuore Al Principino musica solidale

"Volaci nel cuore" è il titolo di una serata speciale, dedicata alla solidarietà e alla condivisione, che è in calendario per sabato 15 alle 21 al Principino, una location raffinata che diventa il luogo del cuore. "Volaci nel cuore" è uno spettacolo organizzato dall’Associazione musicale K- Antares di Camaiore e dall’Associazione Italiana Persone Down Versilia. Associazione alla quale andrà il ricavato dello spettacolo. Uno spettacolo in piena regola a cui partecipa Mary Filizola e il coro delle donne In Canto, il gruppo che è nato nel febbraio del 2024 a Camaiore ed è formato da ottanta donne unite nel divertimento e nella passione per il canto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volaci nel cuore . Al Principino musica solidale

Scopri altri approfondimenti

“Cuore Rotto” è il nuovo singolo di Tiziano Ferro: “Testo e musica mi sono venuti fuori di getto” - Il testo e il significato di Cuore Rotto, la nuova canzone di Tiziano Ferro che sancisce l'inizio di una nuova fase nella carriera dell'artista A distanza di tre anni da Il mondo è nostro, il suo nono ... Si legge su deejay.it

La musica può “toccare” il cuore: uno studio ha indagato gli effetti di alcune melodie - La musica che coglie di sorpresa chi l’ascolta può “risuonare” nel cuore, mentre le melodie che rispettano le aspettative possono generare una sensazione di calma e tranquillità. tg24.sky.it scrive