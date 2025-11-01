Vlahovic l’arrivo di Spalletti può scompaginare i piani del Barcellona e non solo del Barça

Dusan Vlahovic è a due mesi dalla possibilità di firmare con un nuovo club ma Luciano Spalletti, appena arrivato alla Juventus, vuole rilanciarlo. «Vedrò quali sono le sue intenzioni, ma la sua ultima partita dice molto», ha detto l’allenatore, lasciando intendere fiducia. Il serbo ha segnato 7 gol in 15 partite e si gioca il posto con Jonathan David. Spalletti punta su un 4-3-3 dinamico per ridare identità alla squadra. I l futuro di Vlahovi?, tra rinnovo e addio, resta una delle prime sfide della nuova Juve. L’analisi del Mundo Deportivo Dusan Vlahovi?, attaccante serbo della Juventus di 25 anni che termina il contratto con i bianconeri alla fine della stagione, ha davanti a sé l’ultima occasione per imporsi nel club torinese, che ha da poco ufficializzato Luciano Spalletti come nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vlahovic, l’arrivo di Spalletti può scompaginare i piani del Barcellona (e non solo del Barça)

News recenti che potrebbero piacerti

Vlahovic torna al gol e scalda i motori per l’arrivo di Spalletti. - facebook.com Vai su Facebook

"#vlahovic" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Vlahovic si è ripreso la Juve… e i suoi tifosi: il gesto a fine partita - La Juve non muore mai e Tudor in queste prime partite ha seguito alla lettera lo slogan del "fino alla fine". Segnala tuttosport.com

Juve, il caso Vlahovic condiziona tutto: per Tudor è caos in attacco - Parlando di calcio, non di bilancio e di ammortamenti, Vlahovic sarebbe il centravanti preferito di Tudor al contrario di quanto accadeva con Thiago Motta, ma la Juve lo voleva vendere, ci ha creduto ... Scrive corrieredellosport.it