Vlahovic a Sky | Mi sento bene sono disposto a dare tutto per la squadra Abbiamo alcune abitudini che dobbiamo cambiare ma la cosa importante è aver vinto
Vlahovic ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Non direi approccio sbagliato nel secondo tempo ma abbiamo alcune abitudini che dobbiamo cambiare, nel secondo tempo ci siamo abbassati senza motivo. Dovevamo continuarli a pressare, potevamo chiudere sul 2-0 e alla fine siamo entrati in un problema da soli. La cosa importante è aver vinto e da domani continuiamo a lavorare». GIOCHI MEGLIO CON UN ATTACCANTE VICINO – «Dipende tutto dal mister, io mi sento bene e sono disposto a dare tutto per la squadra». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Vlahovic: “Vorrei fare 100 gol a stagione. Ringrazio i tifosi per gli applausi. Non mi sento il leader della squadra. Se abbiamo cambiato 3 allenatori in 1 anno e mezzo è colpa di tutti. Dico grazie a mister #Tudor per quello che ha fatto e per ciò che rappresenta - X Vai su X
Vlahovic, questione rinnovo e nuovi scenari: con Spalletti può cambiare tutto. Ecco perché ? L’arrivo di Luciano Spalletti alla Juve può cambiare il destino di Dusan Vlahovic? Nulla è da escludere, anche perché è presto per ipotizzare uno scenario così c - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic carico: "Se segno sempre va bene. Juve e Serbia, conta solo vincere" - La Serbia la spunta di misura contro la Lettonia in quella che è stata la terza partita di qualificazioni in vista della prossima edizione dei Mondiali che si terranno in Messico nel 2026. Come scrive tuttosport.com
Juve, Tudor avvisa Vlahovic: “Gli farà molto bene” - Non vi è dubbio sul fatto che il nome di Dusan Vlahovic sia stato tra i più chiacchierati durante la sessione estiva di calciomercato. Si legge su calciomercato.it
"Palle che pesano di più", "Il problema enorme", "Su Vlahovic tante chiacchiere": la Juve vista da Sky - Le dichiarazioni degli ex bianconeri e degli opinionisti al tavolo, dopo la sconfitta della squadra di Tudor contro il Real Madrid ... Da tuttosport.com