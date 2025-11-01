Vlahovic a Sky | Mi sento bene sono disposto a dare tutto per la squadra Abbiamo alcune abitudini che dobbiamo cambiare ma la cosa importante è aver vinto

Vlahovic ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Non direi approccio sbagliato nel secondo tempo ma abbiamo alcune abitudini che dobbiamo cambiare, nel secondo tempo ci siamo abbassati senza motivo. Dovevamo continuarli a pressare, potevamo chiudere sul 2-0 e alla fine siamo entrati in un problema da soli. La cosa importante è aver vinto e da domani continuiamo a lavorare». GIOCHI MEGLIO CON UN ATTACCANTE VICINO – «Dipende tutto dal mister, io mi sento bene e sono disposto a dare tutto per la squadra». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

